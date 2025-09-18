Dominik Duka v interview ČT
Když jsem zjistil, že pan kardinál Dominik Duka je hostem v interview ČT, těšil jsem se na diskusi, která bude zajímavá a bude vedena i ze strany moderátorky v jisté úctě nejen vůči duchovnímu na penzi, ale zároveň vůči člověku, kterému byl komunisty odňat v roce 1975 státní souhlas k vykonávání duchovenské činnosti a posléze byl i komunisty odsouzen za svou politickou činnost.
Bylo překvapením, že diskuse se vedla ve znatelně vyostřené podobě. Hlavním a zcela nesmyslným jablkem sváru byla tak samozřejmá věc, jako je sloužení mše za zemřelého. V tomto případě zavražděného amerického mladého konzervativce Charlieho Kirka. Ten, bohužel, neunikl smrti. Vyšší prozřetelnost mu neposkytla šanci na rozdíl od Donalda Trumpa. Opět jsem si uvědomil, jak blízko smrti Donald Trump tehdy ve volební kampani byl. Nemusí se někomu líbit Donald Trump, nemusí se někomu líbit Charlie Kirk, jinému se nemusí libít ekologická aktivistka Greta Thunbergová či někdo další, ale elementární slušností je odsoudit každou vraždu svého názorového soupeře. Na tom nelze nic ubrat, ať měl dotyčný názory jakékoliv. Prostě vražda je vraždou a vraždou vždy zůstává. Nehrajme si na nějaké vyšší pohnutky. Kirk nebyl žádným Heydrichem, který měl na rukách krev. Pouze tak nahráváme všem těm, kteří zase z jiných třeba konkurenčních ideových či náboženských důvodů vraždí. Soudný člověk to přece nemůže chtít. Obdivoval jsem pana kardinála, že i při jistém pochopitelném vzrušení dovedl pro něj a věřím, že i pro mnoho diváků, nepříjemný rozhovor či „vyšetřování“ jak ostatně podotkl, do konce s důstojností kardinála a emeritního arcibiskupa pražského.
Při sledování rozhovoru jsem si vybavil situaci, kdy Jiří Kodet alias Kraus v Pelíškách své dceři říká, „mě děvenko vyslýchali nacisti, jdi si se svým nokem...“. Nepochopím, že moderátorka Tereza Řezníčková, jindy profesionálně nad věcí, nastoupila na pana kardinála tak konfrontačně. Mne nezajímá, zda slovní při vyhraje mladá moderátorka či pan kardinál. Chtěl jsem si vyslechnout názory pana kardinála, ale vlastně to ani nebylo možné.
Vladislav Vilímec
Zůstane za dvacet let v dnešní podobě ještě Evropská unie?
Volební strany vesměs slibují ve svých programech ochranu zájmů ČR. Ale Evropská unie na nic nečeká a bez ohledu na poštěkávání některých členských států Evropská komise „houževnatě“ pracuje na naplňování Green Dealu.
Vladislav Vilímec
Připomínka okupace Československa podtrhuje agresivní politiku kremelských vládců
Zítra uplyne 57 let od okupace Československa armádami pěti tzv. socialistických států Varšavské smlouvy. Ale také uplyne již 1275 dní od zahájení agrese Ruské federace na Ukrajině, která si vyžádala již bezmála statisíce obětí.
Vladislav Vilímec
Jaké procesy koordinoval JUDr. Uhlíř?
JUDr. David Uhlíř měl zřejmě být jakousi reputační posilou v objasňování okolností spojených s darem pana Jiříkovského Ministerstvu spravedlnosti. Výsledek je ale přesně opačný.
Vladislav Vilímec
Americký veterán a pravidelný host Slavností svobody odešel na věčnost.
Účast amerických veteránů na Slavnostech svobody dodávala po mnohá léta nezaměnitelnou atmosféru jejich průběhu. Odchodem Hermana Geista se v podstatě uzavírá vzácná příležitost setkat se přímo s našimi osvoboditeli.
Vladislav Vilímec
Na vraždu Milady Horákové nesmíme zapomenout
I po 75 letech nelze přejít bez podivu, až kam mohly v té době zajít fanatismus a lidská nenávist. Ti, kteří se podíleli na vraždě čtyř odsouzených v procesu s Miladou Horákovou, zaslouží naprosté opovržení.
