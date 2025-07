Americký veterán a pravidelný host Slavností svobody odešel na věčnost.

Počet článků 37

Celková karma 8,78

Průměrná čtenost 270x

Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.