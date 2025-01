Všichni dobří rodáci

Nejedná se o jeden z nejlepších českých filmů, ale o tom jak je dobré mít v rodě dobrého rodáka, který vám svými známostmi a kontakty pomůže zářídit to, co ostatní nemůžou.

Minule jsem psal o Jindřichovi Klusáčkovi. Dnes se zmíním o jiném Klusáčkovi. Tichém, rodinném typu, který nijak nevyčnívá nad okolím. Má jeden koníček. Zajímá se o genealogii rodu Klusáčků. Dokonce vytvořil webové stránky www.klusacek.cz

Většina Klusáčků pochází z okolí Přibyslavi. Například z Polné, která se proslavila vraždou Anežky Hrůzové. Z vraždy byl obviněn místní Žid Leopold Hilsner. Vypukla velká aféra známá pod jménem Hilsneriáda a českými zeměmi proběhla vlna antisemitismu. Vrchol nastal když se Hilsnera zastal T. G. Masaryk, na jehož hlavu se snesla lavina urážek.

Asi deset kilometrů od Polné se nachází Dobronín. I zde došlo k vraždě, dokonce několikanásobné.

19. května 1945 se konala v Dobroníně taneční zábava. Členové místních revolučních garda se zde měli údajně opít. Z místní hasičské zbrojnice vytáhnou zavřené Němce a odvezou na místní louku Budínka, kde si Němci museli vykopat hrob a poté měli být ubiti lopatami a rýči.

Většina obětí byli sedláci z Dobronína a okolních vesnic. Všichni byli členy NSDAP. Neexistují žádné záznamy o tom, že by se aktivně zapojili do akcí proti republice. Všichni žili na území Československa už před rokem 1939. Byli československými občany německé národnosti určení k odsunu do Německa. Mělo se jednat o patnáct lidí.

Některé názory ukazují, že mohlo jít nejenom o poválečném vyřizování účtů, ale i majetek, protože se jednalo především o statkáře. Dodnes nejsou jasní vrahové. Ale ví se, že jeden z mála, který se Němců zastával, byl místní mlynář Josef Klusáček. Odměnou mu bylo, že ho v roce 1951 zavřeli komunisté.

