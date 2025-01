Michal Klusáček - Stačilo

V roce 2019 kandiduje ČSNS s koalici Patrioti České republiky. Několik členů ČSNS, které Michal Klusáček nepozval na sjezd, zvolilo stejnou taktiku a svolalo sjezd.

Bohužel, oproti Michalu Klusáčkovi neměli advokáta (ani na něj neměli), a soud prohráli. To byl důvod, proč Michal Klusáček na čas nemohl provádět žádnou politiku.

Hned po vynesení rozsudku svolali různé skupiny rozptýlených „národních socialistů“ sjezd na kterém se s ČSNS spojili zbytek tzv. Národních socialistů, který byl účelově založen pro potřeby Jiřího

Paroubka, který stále nechce pochopit, že o jeho služby nemá už nikdo zájem. Dalších pár lidí se skrývalo za značkou ČSNS 2005, která vznikla poté co byla ČSNS poslána Ivanem Zachem do konkurzu. Předsedou této strany byl bývalý člen KSČ Karel Janko.

Vznikl tak konglomerát tzv. vlastenců, odmítající EU a NATO a toužebně vzhlížející k Moskvě. Jako adresu si v současnosti strana zvolila v Legerově 22 na Praze 2.

Pro neznalé, je to adresa na které působí Český svaz protifašistických bojovníků, který vede Jaroslav Vodička, bývalý důstojník Pohraniční stráže, agent Veřejné bezpečnosti pod krycím jménem „Josef“,který dvakrát vstoupil do KSČ.

Postupně se do strany integrovalo několik členů této organizace, za což byl Michal Klusáček odměněn medailí II. stupně.

Asi i za své natěračské přelepovací schopnosti na hrobech zavražděných Němců. Je zajímavé, že tohoto aktu se také zúčastnili Jiří Paroubek a Tomio Okamura.

Směřování strany se potvrdilo 3. dubna 2024 kdy na tiskové konferenci, na které byla představena koalice Stačilo.

na které Michal Klusáček prohlásil:

...K pravolevému dělení politických stran je v dnešní době nutné přidat dělení na politické strany vlastenecké, které chtějí hájit naše národní zájmy a politické strany protinárodní, které prosazují zájmy cizí, většinou zájmy nadnárodních korporací (nejspíš Bosch,kde pan Klusáček pracoval). Dnes nám vládnou ti druzí. Nežijeme v demokracii, ale v liberální demokracii. Pod slovem liberální se ovšem neskrývá svoboda, ale cenzura, umlčování a ostrakizování všech, kteří nechtějí žít podle násilně vnucovaných cizích pravidel.

Povinností všech vlastenců je postavit se tomuto vývoji na odpor.Protože co je nám vlastní, co je historie, naše tradice a naše rodina, to nesmíme ztratit nebo ztratíme i svou rodnou zemi.

Když se zaposloucháte do tohoto projevu, máte pocit, že už jste to někdy slyšeli. Zaslechnete projevy Emanuela Moravce, nebo projevy z Moskvy.

Na 41. sjezdu, kde byl jako vždy zvolen předsedou řekl Michal Klusáčku ve svém projevu:

Před lety jsme si mysleli, že to s námi kolektivní západ myslí dobře. Ale není to tak.Pro angličany jsme nikdo, Pro Němce plebs a pro Američany jsme užiteční idioty. Povaha západu se nemění. Nás berou jako vazaly a poštvávají národy východní Evropy jeden proti druhému. Devastací našich zemí řeší své vlastní problémy. V devadesátých letech se západ podílel na zničení Jugoslávie, nyní je západ faktické války mezi Rusy a Ukrajinci. Protektor Fiala se vymezuje proti Slovákům. To už STAČILO!........Národ byl okraden, a nám tím vznikla motivace a právo k odporu.Proč? Protože to přehnali! (Viz stránky www.csns.cz)

Klusáček a jiní jako je Jiří Paroubek, Tomio Okamura nechodí oslavovat 17. listopadu pád komunismu u nás, protože se s ním neztotožnili. Chodí oslavovat 17. listopad 1939 kde Klusáček hovoří, že současný režim je zlo. Škoda, že se tak nemohl vyjádřit před listopadem 89, to by nestudoval v Samaře, ale počítal dny které mu uběhnou do ukončení trestu za rozvracení republiky.

Tento rok budou volby na které se intenzivně připravují různé strany kterým je v oko naše demokracie. A když se díváte na fotografie tak máte nepříjemný pocit, že)a se nám tady rýsuje rudo - hnědá koalice.