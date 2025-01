Michal Klusáček - podvodník.

Michal Klusáček konečně dosáhl toho co chtěl: stal se předsedou strany, a to dokonce s ohledem na její historii - významné strany. Pravda podvodně, ale to pro něho nebylo a není směrodatné.

Jenomže se tady objevil jiný problém. Složení Ústřední rady bylo pět ku čtyřem proti němu, jak se záhy přesvědčil. Na zasedání Ústřední rady přišel s nesmyslným požadavkem na základní roční příspěvek pro členy 1 200 korun a u předsedy místní organizace dokonce 12 000 korun ročně. Zapomněl, že členové nepracují u Bosche v Německu jako on. A značná část je dokonce už v důchodovém věku. Ohlas mezi členskou základnou byl veskrze negativní. Proto na dalším zasedání Ústřední rady, byl navržen příspevěk 100 korun. Výsledek hlasování byl patový. Přesto se v zápisu objevilo, že na základě rozhodujícího hlasu předsedy, se Ústřední rada shodla na 250 korunách. Ale v žádných stanovách není napsáno, že by v případě nerozhodného hlasování rozhodoval hlas předsedy. Na další zasedání už Klusáček a jeho podporovatelé nepřišli. A Ústřední rada, stále usnášeníschopná rozhodla, že příspěvek bude 100 korun. Tak jako celá léta předtím. Na další zasedání Ústřední rady opět Klusáček a jeho podporovatelé nepřišli. A Jakub Vaněk rezignoval na svou funkci. Tím se poměr v Ústřední radě změnil na pět ke třem. V té době jsme zjistili, že se nemůžeme dostat na naše webové stránky, které z nepochopitelných důvodů nechal bývalý předseda přepsat na Michal Klusáčka. Proto jsem ho vyzvali, aby zpřístupnil stránky i pro další členy vedení. Protože Klusáček a další bojkotovali rozhodnutí Ústřední rady, rozhodla Ústřední rada na svém mimořádném zasedání 1. června na svolání sjezdu. Bohužel znovuzvolený předseda z nepochopitelných důvodů, aniž by počkal na registraci našeho sjezdu (15.6.) na ministerstvu vnitra, napsal Michalovi Klusáčkovi aby mu vrátil razítko předsedy, protože byl zvolen předsedou. V té době ministerstvo vnitra už zaregistrovalo, za našimi zády, Klusáčkův sjezd. Michal Klusáček nelenil a poslal ministerstvu dopis, v kterém nás lživě označil jako bývalé členy, protože jsem neměli zaplatit příspěvky. Ministerstvo vnitra nás odkázalo na soud, který měl rozhodnout který sjezd je platný. Bohužel díky hlouposti a neuvěřitelné neschopnosti členů který si to vzalo na starost se stalo, že potřebné materiály jsme na soud předali se sedmidenním zpožděním, než ukládal zákon. A Klusáček mohl otvírat šampaňské.