Kdo je Michal Klusáček?

Možná, že už někdo toto jméno zaregistroval v souvislosti s komunistickým Stačilo. Jedná se o předsedu České strany národně sociální, z které vzešli osobnosti jako byla Františka Plamínková, Vladimír Krajina, Milada Horáková....

Michal Klusáček je syn Jiřího Klusáčka, vystudoval Samarskou státní aerokosmickou univerzitu. Dá se předpokládat, že se na tuto univerzitu dostal díky kontaktům už zmíněného Jindřicha Klusáčka, který měl nadstandardní styk s KGB. Jaké jsou mezi nimi příbuzenské vztahy jsem nezjistil; ale jelikož jeho otec Jiří Klusáček zná v podstatě všechny Klusáčky v republice, určitě nebyl pro něho problém Jindřicha Klusáčka kontaktovat.

A přestože chce vystoupit z NATO a EU, tak jako řada dalších vlastenců, nastoupil práci ve Stuttgartu u firmy Bosch. Musel strašně trpět, když od Němců, které z duše nenávidí, dostával vysoký plat. Proto člověk plně chápe, že při překračování hranice na něho padala zvláštní tíseň, která mu vždy vyhnala slzy do očí.

Jednoho dne uviděl předvolební spot k volbám v roce 2010, v kterém předseda strany hovoří o tom, že by to rád předal mladším. Michal Klusáček vycítil příležitost.

Ozval se, že ho spot natolik oslovil, že by rád do strany vstoupil. Po prvním oťukávání se projevil jako rozhodný odpůrce kouření a alkoholu – a vůbec čehokoliv, co by mohlo mít vliv na jakoukoliv závislost. Za čtrnáct dnů následovala druhá schůzka. Během té doby jsme na internetu objevili, že je členem Vlastenecké strany. Její stopa zmizela po pár dnech. Když jsme se na ní zeptali, suše konstatoval, že stranu Ministerstvo vnitra nepovolilo. To bylo první varování, že něco není v pořádku.

S mladistvou vervou se pustil do práce. Přemluvil tehdejšího předsedu strany Jaroslava Rovného, aby kandidoval do Senátu s heslem: Zrušme senát. Byl skálopevně přesvědčen, že se s tímto heslem do Senátu určitě prosadí. Nabídl své peníze, auto a svůj čas. Za což si přál být jeho asistentem v Senátu.

Bohužel Jaroslav Rovný se nedostal ani do druhého kola, a Klusáčkův sen o jeho asistenci se rozplynul. Ale s ohledem na své mládí a podpory od předsedy se na sjezdu stal místopředsedou strany. Tím začala jeho politická kariéra.