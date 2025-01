Málokdo ví, že v archivu KSČ se nacházejí tzv. bulletiny, v kterých skoro denně přicházely zprávy od nasazených tajných členů KSČ o dění v jiných politických stranách.

Tuto u nás dosud neznámou sem přinesli, zároveň s Rudou armádou,

naši soudruzi z Moskvy. V červnu 1945 prohlásila stalinistka Marie Švermová, která v pozdějších letech organizovala sběr a podpisy na rezoluci žádajíc trest smrti pro Miladu Horákovou, že do roka bude mít KSČ milion členů. Nemýlila se: KSČ měla do roka 1,1 milion členů. To znamená, že přibližně každý sedmý občan Čech a Moravy, který měl právo volit, byl člen strany.

Jenomže to nebyli jediní členové strany, který pravda nebyli v KSČ, ale jako tajní členové byli nasazeni do jiných politických strany. Jedním z organizátorů byl nechvalně známý Bedřich Pokorný, který do KSČ vstoupil v dubnu 1945. A ihned se proslavil zorganizováním pochodu smrti brněnských Němců. Jeho další akci bylo zostudit jednoho z vůdců domácího odboje Vladimíra Krajinu, když do výpovědi K. H. Franka, který neuměl česky, vsunul falešnou výpověď o Krajinově spolupráci s nacisty. Když se provalil jeho podvod, byl odvolán ze své funkce. Ne

nadlouho. Po únoru 1948 mu sám Gottwald poděkuje za proniknutí do konkurenčních politických stran a je povolán nazpět. Jeho hvězda strmě stoupá. Stává se zástupcem velitele StB, a poté předsedou správy Táborů nucených prací. Ale jako i v jiných případech – následuje pád. Nejen jeho, ale i Marie Švermové. Oba jsou zatčeni a obviněni.

Marie Švermová dostala v procesu se Slánským doživotí. To její bratr Karel Šváb, který se podílel na politických procesech a dotáhl to na náměstka ministra národní obrany, neměl takové štěstí – dostal trest smrti.

Bedřich Pokorný byl zatčen ne za podíl na procesech, ale na základě podezření z dřívější spolupráci s gestapem a z protistátní činnosti; tak obvyklé u komunistů. Oproti Marii Švermové dostal pouhých 16 let. Po pěti letech mu byl, jako Švermové, trest prominut. Následovala rehabilitace a opětovné přijetí do KSČ. Události Pražského jara ho natolik zdrtily, že je 31. března 1968 nalezen oběšený v lese nedaleko Babic u Brna.

Díky bulletinům komunisté přesně věděli co se v jiných politických stranách děje. Znali charakteristiky jejich poslanců, a kteří členové mají názory blízké komunistické straně. Tyto znalosti velmi dobře využili v době února, kdy získali některé vedoucí postavy těchto stran(někteří spolupracovali už v době války – např.Alois Neumann), kteří Gottwaldovi podepsali souhlas na vstup do nové vlády. Tím byla splněna podmínka Edvarda Beneše, že podepíše pouze takovou vládu, která bude složena z členů všech stran.

Dalo by se říci, že ta doba je za námi. Ale není. Budu vám vyprávět jak bezpáteřní, nemorální, prolhaný podvodník, za pomoci Jidášů, neschopnosti a hlupáctví, dokázal ovládnout historickou stranu a zvrátit její historii.