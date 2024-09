So I’m seventy, they say. — So what?!

So you’re seventy, they say? – So what? So what? So what? – And your hair is said to be gray? – So what? So what? So what? – You never mind a cloud, you keep laughing out loud and you still enjoy every day! Every day!

Písničkové texty sice obvykle píšu v češtině, ale jednou za čas se snad mohu dopustit výjimky. A tak jsem tentokrát vyplodil song v jazyce, který možná i trochu připomíná angličtinu. Věnuju totiž tuhle písničku netoliko k dnešním sedmdesátinám sám sobě. ale třeba i všem sedmdesátiletým klukům a holkám po celém světě.