Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
Vladimír T. Gottwald
František Zborník (In honorem amici!) — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Báječnému kamarádovi a kolegovi komediantovi Františku Zborníkovi by právě dneska bylo rovných pětasedmdesát. Namísto kostrbatých veršíků svých tu proto tentokrát ocituji sloku jednoho z jeho songů:
Vladimír T. Gottwald
O listovním tajemství a nákupech ve slevě — Úsměvy a úšklebky CCCX.
„Místo žebra jsem kus ruky dát měl – možná obě dvě,“ dumal Adam o Evě, „takhle byla ve slevě, ale taky bez záruky:“
Vladimír T. Gottwald
O erotice a flatulenci — Úsměvy a úšklebky CCCIX.
Měl bych dopřát, tuším, uchošťoura uším – myslel jsem, že vzdychla tence, byla to však flatulence, teď se trochu dusím.
Vladimír T. Gottwald
O zmatenosti a relativitě— Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Pokud v diskusích roztodivných zmaten jsi, tak si aspoň plivni na svého oponenta směle – případně kvokni přemoudřele, že všechno je jen relativní.
Vladimír T. Gottwald
Kratochvilný kalendář VTG 2026
Vám, mí milí mi P. T. čtenáři, jako poděkování za přízeň i coby dárek pod stromeček věnuji kalendář svých kreslených vtipů na rok 2026 v elektronické podobě.
|Další články autora
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Jste v zimě unavení? Vyzkoušejte konopné procedury
Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují, běžkaři ale musí počkat
Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují. Mrazivé počasí umožňuje provozovatelům zasněžovat...
Chystáte se na Silvestra odpalovat ohňostroj? Mapa ukazuje, kde si koledujete o pokutu
Silvestrovské oslavy letos doprovází nejistota, kde je možné ohňostroj odpálit a kde už by to...
Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním
Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 565
- Celková karma 34,75
- Průměrná čtenost 2160x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené