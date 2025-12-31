Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.

O Silvestru táhnem zpít se, bohapustě chlemtajíce, zmatlati se dokonale... – Vrátíme se na Tři krále, popřípadě na Hromnice.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 31.12.2025 9:00 | karma článku: 20,07 | přečteno: 177x

