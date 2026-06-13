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Proč mír na světě asi nenastane — Úsměvy a úšklebky CCCLIX.

S úspěchem menším či větším zhusta se zabývám lecčím – obvykle nikoli váhavě, vrhámť se do toho po hlavě. Leckdy si pak hlavu léčím.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 13.6.2026 9:00 | karma článku: 9,29 | přečteno: 94x

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Vladimír T. Gottwald

O prudě a o grilování — Úsměvy a úšklebky CCCLVIII.

Fakt nemám rád prudu! Dokud tady budu, buďme radši veselí! Prudit bychom neměli, nebo budem v čudu!

10.6.2026 v 9:00 | Karma: 31,79 | Přečteno: 920x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Klicperovi a snech pod nohama — Úsměvy a úšklebky CCCLVII.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...

6.6.2026 v 9:00 | Karma: 37,72 | Přečteno: 1341x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O bezvýznamnosti a bipolaritě — Úsměvy a úšklebky CCCLVI.

Když jsem jel s mánií do Příbramě, cítil jsem se cestou přenáramně jako král na plese. Přišla však deprese, a já se vracel jak s lejnem v tlamě.

3.6.2026 v 9:00 | Karma: 40,44 | Přečteno: 1240x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O parazitech a temném dunění — Úsměvy a úšklebky CCCLV.

Od mediálního paskvilu prchl jsem do svého azylu, a pak zněly z kadibudky teskné songy Jardy Hutky a temné dunění v tom stylu.

30.5.2026 v 9:00 | Karma: 39,16 | Přečteno: 1235x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O hrdinství a majitelích pravdy — Úsměvy a úšklebky CCCLIV.

Číst si pravdy majitele v tisku bývá neveselé. – Žurnalisty v našich krajích múzy příliš nelíbají, a spíš kopou do zadele.

27.5.2026 v 9:00 | Karma: 37,74 | Přečteno: 1293x | Diskuse | Společnost
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Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 612
  • Celková karma 37,29
  • Průměrná čtenost 2075x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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