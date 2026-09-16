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Paříž a Tři myšketýři — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXVI.

Vladimír T. Gottwald VIP
Při vzpomínce na Paříž vybavuje se mi, když mně to, že ti myšketýři nejsou jen tři, ale čtyři, vykecal myš Aramyš.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 16.9.2026 9:00 | karma článku: 12,87 | přečteno: 194x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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