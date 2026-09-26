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O zvrhlé paní nadlesní a zastupování navenek — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIX.

Vladimír T. Gottwald VIP
Zvrhlá paní nadlesní tělo měla noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne. – Bývávalo dobře s ní...
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 26.9.2026 9:00 | karma článku: 9,90 | přečteno: 72x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Průměrná čtenost 2060x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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