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O zvonech z bláta a o agilních samohoničích — Úsměvy a úšklebky CCCXCIII.

Vladimír T. Gottwald VIP
Agitátor každodobý horlivě se přizpůsobí, ruče plácá zvony k bláta. – Když na nich odčvachtá pátá, zní to jako symbol doby.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 10.10.2026 9:00 | karma článku: 16,84 | přečteno: 303x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Celková karma 37,13
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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