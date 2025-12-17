O zmatenosti a relativitě— Úsměvy a úšklebky CCCXIII.

Pokud v diskusích roztodivných zmaten jsi, tak si aspoň plivni na svého oponenta směle – případně kvokni přemoudřele, že všechno je jen relativní.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 17.12.2025 9:00 | karma článku: 12,45 | přečteno: 109x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

Kratochvilný kalendář VTG 2026

Vám, mí milí mi P. T. čtenáři, jako poděkování za přízeň i coby dárek pod stromeček věnuji kalendář svých kreslených vtipů na rok 2026 v elektronické podobě.

16.12.2025 v 9:00 | Karma: 20,23 | Přečteno: 240x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.

Když advent potkal chanuku, vydám pár zvučných pazvuků: „Šabat šalom dudlajdá!“ a svátečně vypajdám popadnout radost za ruku.

13.12.2025 v 9:00 | Karma: 28,14 | Přečteno: 440x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.

Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.

10.12.2025 v 9:00 | Karma: 32,88 | Přečteno: 1189x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Nebojte se čertů, ledaže... — Úsměvy a úšklebky CCCX.

„Nebojte se čertů,“ tvrdí sbor expertů ve svém spisku v denním tisku, „ledaže by byli z Agrofertu.“

6.12.2025 v 9:00 | Karma: 32,84 | Přečteno: 635x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O hladu na Broadwayi a pečených holubech — Úsměvy a úšklebky CCCIX.

Když u ohniště pod strání bard teskně zapěl před spaním, jak hladov chodí po Broadwayi, tak divil se, že se mu smějí, když přitom krkal z přežrání.

3.12.2025 v 9:00 | Karma: 31,72 | Přečteno: 551x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 561
  • Celková karma 34,15
  • Průměrná čtenost 2170x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

