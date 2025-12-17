O zmatenosti a relativitě— Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Vladimír T. Gottwald
Kratochvilný kalendář VTG 2026
Vám, mí milí mi P. T. čtenáři, jako poděkování za přízeň i coby dárek pod stromeček věnuji kalendář svých kreslených vtipů na rok 2026 v elektronické podobě.
O odhaleném tajemství a o adventu i chanuce — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
Když advent potkal chanuku, vydám pár zvučných pazvuků: „Šabat šalom dudlajdá!“ a svátečně vypajdám popadnout radost za ruku.
O brutální žábě a bruntální Nikitě — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Pokud je flinta nabitá, neházej flintu do žita, najmě jsi-li v slezských krajích – neboť tam ji může najít krutá bruntální Nikita.
Nebojte se čertů, ledaže... — Úsměvy a úšklebky CCCX.
„Nebojte se čertů,“ tvrdí sbor expertů ve svém spisku v denním tisku, „ledaže by byli z Agrofertu.“
O hladu na Broadwayi a pečených holubech — Úsměvy a úšklebky CCCIX.
Když u ohniště pod strání bard teskně zapěl před spaním, jak hladov chodí po Broadwayi, tak divil se, že se mu smějí, když přitom krkal z přežrání.
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
