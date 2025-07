O zmateném stařečkovi a umělé inteligenci — Úsměvy a úšklebky CCLXVIII.

Další články autora

Mám to tu jen podmínečně, dřív než mi však světlo věčné u penálu zasvítí, hodlám ještě zmíniti, že je s vámi nadskutečně.

Sorry Mistře Jene! — Úsměvy a úšklebky CCLXVI.

Zas na tebe vzpomínáme a Čechy jsou rozjuchané, ale sorry, Mistře Jene, my za pravdu nevzplaneme. – My už ani nedoutnáme.