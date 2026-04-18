O zlobě, hrobech a tchyních — Úsměvy a úšklebky CCCXLIII.
Vladimír T. Gottwald
O prozíravosti a juchání — Úsměvy a úšklebky CCCXLII.
Nežli tu všem dojde, o co jde, dřív pojdem. – Tak jucháme do dálky v doprovodu kutálky Ode an die Freude.
Vladimír T. Gottwald
O magorech i magoristech — Úsměvy a úšklebky CCCXLI.
Život není jednotvárný, rozličné nám dává rány a průsšvihy přinese. – Tak teď zimní deprese střídají deprese jarní.
Vladimír T. Gottwald
O službách a begoniích — Úsměvy a úšklebky CCCXL.
Hulvátství, vztek, hysterie... – internet zas zlobou žije. Bohudík či želbohu u toho být nemohu; dneska sázím begonie.
Vladimír T. Gottwald
O satiře a dobách svízelných — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIX.
Nedokvašen a nedohněten, neviditelný v mimosvětě bezrozměrném a bezčasém, jsa hluchý, tápu za hlasem jara, přivolávaje květen.
Vladimír T. Gottwald
O kontroverzní gratulaci a zvrhlém princi — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVIII.
Ač měl zprvu v ruce botu, vsadil pak princ na jistotu; namísto hledání Popelky odešel obcovat modelky. – A botu zahodil k plotu.
- Počet článků 596
- Celková karma 38,80
- Průměrná čtenost 2090x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené