O zkažených spratcích a zlaté renetě — Úsměvy a úšklebky CCLXXXII.
Vladimír T. Gottwald
O kvílících přízracích a řešení bytové krize — Úsměvy a úšklebky CCLXXXI.
Za březovým hájem díra hluboká je, tam bych mohl usadit se – bydlí tam však jezevčice a chtěla by nájem.
Vladimír T. Gottwald
O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.
Nepropadejme beznaději! Zpod triček čudlíky se směji dál, ba i slunce zasvítí, ač léto prchá do řiti. – Snad jen, kéž prchá pomaleji!
Vladimír T. Gottwald
O krutém konci frašky a o nedoslýchavém vyhazovači — Úsměvy a úšklebky CCLXXIX.
Až skončí naše fraška, vládce, jenž všechno zpackal, zas akorát dostane řád – a popravíme šaška.
Vladimír T. Gottwald
O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.
Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.
Vladimír T. Gottwald
O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.
Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.
