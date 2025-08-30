O zkažených spratcích a zlaté renetě — Úsměvy a úšklebky CCLXXXII.

Otočím v kalendáři stránku a na zahradě u altánku sním první zlatou renetu, tudíž, jestli se nepletu, prázdniny mají na kahánku.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 30.8.2025 9:00 | karma článku: 9,75 | přečteno: 82x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O kvílících přízracích a řešení bytové krize — Úsměvy a úšklebky CCLXXXI.

Za březovým hájem díra hluboká je, tam bych mohl usadit se – bydlí tam však jezevčice a chtěla by nájem.

27.8.2025 v 9:00 | Karma: 27,00 | Přečteno: 378x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.

Nepropadejme beznaději! Zpod triček čudlíky se směji dál, ba i slunce zasvítí, ač léto prchá do řiti. – Snad jen, kéž prchá pomaleji!

23.8.2025 v 9:00 | Karma: 32,82 | Přečteno: 623x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O krutém konci frašky a o nedoslýchavém vyhazovači — Úsměvy a úšklebky CCLXXIX.

Až skončí naše fraška, vládce, jenž všechno zpackal, zas akorát dostane řád – a popravíme šaška.

20.8.2025 v 9:00 | Karma: 32,85 | Přečteno: 592x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.

Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.

16.8.2025 v 9:00 | Karma: 35,96 | Přečteno: 675x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.

Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.

13.8.2025 v 9:00 | Karma: 37,92 | Přečteno: 732x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

22. srpna 2025  13:40

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...

Největší sladkovodní jezero v Turecku rychle vysychá. Je mrtvé, truchlí rybář

30. srpna 2025  10:10

Největší turecké sladkovodní jezero Beysehir, které leží v centrální části země, rychle vysychá,...

U Děčína se čelně srazila dvě auta. Řidička jednoho z nich zemřela

30. srpna 2025  9:57

Řidička osobního vozu zemřela v pátek večer při čelním střetu s protijedoucím osobním autem na...

V noci udeřily bouřky a vydatné deště. Spadlo i přes 40 litrů na metr čtvereční

30. srpna 2025  9:17,  aktualizováno  9:52

V noci na sobotu napršelo na některých místech v Česku přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Srážky...

Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny

30. srpna 2025  9:49

Náměstek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Daniel Přibyl za druhý kvartál...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 529
  • Celková karma 35,12
  • Průměrná čtenost 2248x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.