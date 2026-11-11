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O vyznání půvabně vyvinuté dámě a o trofejích — Úsměvy a úšklebky CDII.

Vladimír T. Gottwald VIP
Dívám se ti na ně hypnotizovaně a neskromně podvědomě zaobluji dlaně.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 11.11.2026 11:11 | karma článku: 11,04 | přečteno: 87x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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