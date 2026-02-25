O vychytralosti a tajemném svátku — Úsměvy a úšklebky CCCXXVIII.

Hoj Vítězný únore, ty tajemný svátku, co dobrého přinesl jsi komu na památku? Hospodáři kriminál, politiku smyčku... – Kdo si na to vzpomene, může vrhnout tyčku. [z Ohlasů písní erbenovských]
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 25.2.2026 9:00

