O vůni šácholanů a o smíření — Úsměvy a úšklebky CCCLIII.
Vladimír T. Gottwald
O pochmurnu a ezoteričnu — Úsměvy a úšklebky CCCLII.
Pochmurným krajem táhnou mraky, mordorným šerem pod oblaky zní kruté vytí vzteklých psů a bažinami od lesů nemrtví táhnou s vlkodlaky.
Vladimír T. Gottwald
O bezhlavosti a kudlankokracii — Úsměvy a úšklebky CCCLI.
Kdes nad zákruty Vltavy nevrlý rytíř bezhlavý mrzutě courá po hradě a věnuje se záhadě, proč brnění mu rezaví.
Vladimír T. Gottwald
O legendárním politikovi a svatém ve zdi — Úsměvy a úšklebky CCCL.
Po nebi jezdí strakatý hvězdy, stůj při mně upřímně i svatej Martine ve zdi!
Vladimír T. Gottwald
O máku, lilii a úkolech medicíny — Úsměvy a úšklebky CCCXLIX.
Leckdy pohrávám si s chutí se slůvky, což dnes mne nutí zadumat se, nacopak doma má má máma mák a zalili-li Lili lilii liliputi.
Vladimír T. Gottwald
O kramflíčcích a rabínově radě — Úsměvy a úšklebky CCCXLVIII.
Zjara zabystří i slepí, když dlažbou zpod hýždí lepých kramflíčky necudně klapou. – Staříci po vzduchu lapou a svět je zas velkolepý.
