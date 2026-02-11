O Vítězném únoru a létajícím trusu — Úsměvy a úšklebky CCCXXIV.

Z tribuny krafal fanatik a rynkem zněl hýkavý ryk! A potom, byv už dokrafav, vzrušil se, jak mu jásal dav, až do trenek si z toho střík.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 11.2.2026 9:00 | karma článku: 8,66 | přečteno: 74x

Vladimír T. Gottwald

  • Počet článků 577
  • Celková karma 34,99
  • Průměrná čtenost 2129x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

