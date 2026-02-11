O Vítězném únoru a létajícím trusu — Úsměvy a úšklebky CCCXXIV.
Vladimír T. Gottwald
O bezuhlíkovosti a přání Veronice— Úsměvy a úšklebky CCCXXIII.
Dnes musíme naladit se, neb, radostně jásajíce, budem přát napořád vše nejlepší Veronice!
Vladimír T. Gottwald
O informačních preferencích a hrůzném snu — Úsměvy a úšklebky CCCXXII.
Leckterým politikům našim přál bych, aby je v noci strašil – nejlépe tak před svítáním – hrůzný sen o fackování, kdyby vstal z mrtvých Alois Rašín.
Vladimír T. Gottwald
O pohoršování a řádícím sajrajtu — Úsměvy a úšklebky CCCXXI.
Mračna mrazivá se šinou, bílej sajrajt nad krajinou řádí mimořádně. Ve sklenici na dně rosnička se klepe zimou.
Vladimír T. Gottwald
O optimismu — Úsměvy a úšklebky CCCXX.
Objevil jsem v archivu svůj pět let starý obrázek. I usnesl jsem se, že se tady s Vámi o tu vykopávku podělím. – Nepřijdete však ani o tradiční limerik, jen dnes není tady v perexu, ale až na konci v blogu.
Vladimír T. Gottwald
O nerozhodném utkání a vytrvalém hochu — Úsměvy a úšklebky CCCXIX.
Na mezi u božích muk masturbuje malej kluk a vůbec ho neděsí že kolem jde procesí – jemu je to tak ňák fuk.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
