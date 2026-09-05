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O venčení a nabídka pro krásku — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIII.

Krásko, stvořil bych skvostné básně, nemít mozek tak odkrven, tak pojďte se mít chvilku krásně, a pomozte těm básním ven!
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 5.9.2026 9:00 | karma článku: 21,77 | přečteno: 184x

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Vladimír T. Gottwald

O kampani & verše pro Adélu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXII.

Až růže postel postelou, verše ti chci psát na tělo tuší i duší, do rána, a pak, až budeš popsaná, tak si tě přečtu, Adélo.

2.9.2026 v 9:00 | Karma: 35,44 | Přečteno: 1450x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O erotickém loudění a kůzlátkách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXI.

Jistý stařík od Humpolce loudil sex na lehké holce, a tak jí hrál na city, až mu dala z charity. – Načež skončil na patolce.

29.8.2026 v 9:00 | Karma: 38,28 | Přečteno: 1588x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kopané a politické kampani — Úsměvy a úšklebky CCCLXXX.

Už v tom zase plaveme, zas zní kydy plamenné, a tak se ptám, kam, páni, cílíte tou kampaní? – Na mě fakt ne, na mě ne!

26.8.2026 v 9:00 | Karma: 37,93 | Přečteno: 1466x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O trpělivosti, mráčcích a rezedě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIX.

Jak housata za sebou po obloze mráčky jdou a vánek u meze zavoněl mi reze- dou.

22.8.2026 v 9:00 | Karma: 36,75 | Přečteno: 1698x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dezinformacích a černé díře — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVIII.

Na perseidy ve vesmíru číhám a kradmo hlídám Lyru, Andromedu i Velký vůz, nad hlavou už mám Arcturus a v hloubi duše černou díru.

19.8.2026 v 9:00 | Karma: 36,92 | Přečteno: 1265x | Diskuse | Společnost
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  • Celková karma 36,41
  • Průměrná čtenost 2051x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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