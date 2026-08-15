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O varování od Blaníka a o češtině — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVII.

Varovali naši mě před děvčaty z Vlašimě, řkouce, že jsou tam prý ženy v mezinoží ozubeny, což poněkud straší mě.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 15.8.2026 9:00 | karma článku: 13,71 | přečteno: 127x

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Vladimír T. Gottwald

O lúzrech, vetšení a kravatě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXVI.

S tělem už pradávno ne svěžím již neběžím, častěji ležím, však požíraje zeleninu, možná ještě hned nezahynu, neb dodržuji prdný režim!

12.8.2026 v 9:00 | Karma: 32,94 | Přečteno: 998x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O pravdě, lásce a bramborách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXV.

Pravdu a lásku virgulí hledám a mám strach, najdu-li, když stejně jako minule ani se nehne virgule. – Kéž jsme se jenom minuli!

8.8.2026 v 9:00 | Karma: 38,05 | Přečteno: 1218x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O nevinném děvčeti a vzdělanosti — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIV.

Jedno dobré děvče, tuším z Volyně, v sedmnácti ještě bylo nevinné. A když se jej ptaly kamarádky, zdali ji to trochu neštve, řeklo: „Aby né!“

5.8.2026 v 9:00 | Karma: 34,99 | Přečteno: 1547x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O fuseklích a cudné krásce — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIII.

Má cudná krásko, řekl bych rád, jak jsi krásná v očích mých, dívenko křehounká a lepá, až moje srdce teskně tepá, tak napsal jsem ti akrostich.

1.8.2026 v 9:00 | Karma: 34,99 | Přečteno: 1564x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ustupování a o škodolibé mrše — Úsměvy a úšklebky CCCLXXII.

Mnémosyné je škodolibá mrcha a čas prchá, prchá, prchá...

29.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,14 | Přečteno: 1570x | Diskuse | Společnost
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Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 630
  • Celková karma 36,19
  • Průměrná čtenost 2056x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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