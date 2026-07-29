O ustupování a o škodolibé mrše — Úsměvy a úšklebky CCCLXXII.
Vladimír T. Gottwald
O kariéře a politické souvrati — Úsměvy a úšklebky CCCLXXI.
Na politické souvrati perou se drsně magnáti, manažeři a lobbisté. Ač vítězství je nejisté, jisté je, kdo to zaplatí.
Vladimír T. Gottwald
O identitě a věnečku na hlavě — Úsměvy a úšklebky CCCLXX.
Na hlavě nosím pletený věneček z luční květeny – je to věnec very special, uvil mi jej Cyril Höschl pro potěšení.
Vladimír T. Gottwald
O kapání na karbid a o bludu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIX.
Možná už bych si měl nalepit na hlavu nálepku „Neklopit!“ – zabývám se lecčím, na lecco se léčím a zhusta kape mi na karbid.
Vladimír T. Gottwald
O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.
Na Vltavě u Strakovky prý kotví tři minolovky. Podívat se pojedu v úterý či ve středu – prohlídka je za tři stovky.
Vladimír T. Gottwald
O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.
Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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