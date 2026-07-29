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O ustupování a o škodolibé mrše — Úsměvy a úšklebky CCCLXXII.

Mnémosyné je škodolibá mrcha a čas prchá, prchá, prchá...  
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 29.7.2026 9:00 | karma článku: 15,31 | přečteno: 171x

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Vladimír T. Gottwald

O kariéře a politické souvrati — Úsměvy a úšklebky CCCLXXI.

Na politické souvrati perou se drsně magnáti, manažeři a lobbisté. Ač vítězství je nejisté, jisté je, kdo to zaplatí.

25.7.2026 v 9:00 | Karma: 35,76 | Přečteno: 1331x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O identitě a věnečku na hlavě — Úsměvy a úšklebky CCCLXX.

Na hlavě nosím pletený věneček z luční květeny – je to věnec very special, uvil mi jej Cyril Höschl pro potěšení.

22.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,14 | Přečteno: 1243x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kapání na karbid a o bludu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIX.

Možná už bych si měl nalepit na hlavu nálepku „Neklopit!“ – zabývám se lecčím, na lecco se léčím a zhusta kape mi na karbid.

18.7.2026 v 9:00 | Karma: 36,30 | Přečteno: 1536x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.

Na Vltavě u Strakovky prý kotví tři minolovky. Podívat se pojedu v úterý či ve středu – prohlídka je za tři stovky.

15.7.2026 v 9:00 | Karma: 34,60 | Přečteno: 1327x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.

Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.

11.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,97 | Přečteno: 1427x | Diskuse | Společnost
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  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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