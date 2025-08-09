O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.

Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 9.8.2025 9:00 | karma článku: 9,68 | přečteno: 77x

Vladimír T. Gottwald

O strašidle a Bílé paní — Úsměvy a úšklebky CCLXXV.

Když v komnatě jsem Bílou paní v noci našel, trochu plaše mrkala na mne. – A já na ni jen čuměl jak lusk vyloupaný...

6.8.2025 v 9:00 | Karma: 26,78 | Přečteno: 428x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O dírách černých a paměti prchající — Úsměvy a úšklebky CCLXXIV.

Mnémosyné je škodolibá mrcha, a čas prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá...

2.8.2025 v 9:00 | Karma: 30,36 | Přečteno: 461x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O nebinárních klozetech a zrcadle na duši — Úsměvy a úšklebky CCLXXIII.

Bohužel mentální eunuši to zhusta o sobě netuší. Nikoho totiž nenapadlo vymyslet patent na zrcadlo ne na ksicht, ale i na duši.

30.7.2025 v 9:00 | Karma: 32,72 | Přečteno: 584x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Laj mi, lhu-li! (pro Andulku i o kanibalech) — Úsměvy a úšklebky CCLXXII.

Anička voní levandulí, její oči mne uhranuly, a když souhvězdím něžných pih po tváři se jí úsměv mih, ztrácím se v něm. – A laj mi, lhu-li! [limerik jmeninový]

26.7.2025 v 9:00 | Karma: 34,79 | Přečteno: 625x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ambicích a hodnotách — Úsměvy a úšklebky CCLXXI.

Měli jsme velké ambice, po střeše světa toužíce. Jen jsme si nějak spletli cestu, a pak místo na Everestu skončili vždycky v putyce.

23.7.2025 v 9:00 | Karma: 35,19 | Přečteno: 657x | Diskuse | Společnost
