O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.
Vladimír T. Gottwald
O strašidle a Bílé paní — Úsměvy a úšklebky CCLXXV.
Když v komnatě jsem Bílou paní v noci našel, trochu plaše mrkala na mne. – A já na ni jen čuměl jak lusk vyloupaný...
Vladimír T. Gottwald
O dírách černých a paměti prchající — Úsměvy a úšklebky CCLXXIV.
Mnémosyné je škodolibá mrcha, a čas prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá...
Vladimír T. Gottwald
O nebinárních klozetech a zrcadle na duši — Úsměvy a úšklebky CCLXXIII.
Bohužel mentální eunuši to zhusta o sobě netuší. Nikoho totiž nenapadlo vymyslet patent na zrcadlo ne na ksicht, ale i na duši.
Vladimír T. Gottwald
Laj mi, lhu-li! (pro Andulku i o kanibalech) — Úsměvy a úšklebky CCLXXII.
Anička voní levandulí, její oči mne uhranuly, a když souhvězdím něžných pih po tváři se jí úsměv mih, ztrácím se v něm. – A laj mi, lhu-li! [limerik jmeninový]
Vladimír T. Gottwald
O ambicích a hodnotách — Úsměvy a úšklebky CCLXXI.
Měli jsme velké ambice, po střeše světa toužíce. Jen jsme si nějak spletli cestu, a pak místo na Everestu skončili vždycky v putyce.
