O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCVIV.
Vladimír T. Gottwald
O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.
Uštkla hloupá kobra pachatele dobra, a teď v křečích slzy roní, jaký že to vzalo pro ni nečekaný obrat.
Vladimír T. Gottwald
O drzém králíkovi a bloudění v sobě — Úsměvy a úšklebky CCXCVII.
Bloumám v sobě a začínám tam bloudit, laji hodinám, kdy pozbyl jsem se málem, jsa bludný jako kámen anebo jako ledvina.
Vladimír T. Gottwald
O politických figurkách a tureckém gambitu — Úsměvy a úšklebky CCXCVI.
S řádným stranickým odznakem můžeš být vhodným pěšákem v politické partii. Někteří to přežijí jen vybaveni padákem.
Vladimír T. Gottwald
O traumatizující přezdívce, blýskání i skalinách — Úsměvy a úšklebky CCXCV.
V údolí sní rodná víska, v dáli nad Tatrou se blýská, bory šumí po skalinách... A mne to už nedojímá, jsemť skeptický optimista.
Vladimír T. Gottwald
O kramflíčkách a nočníku — Úsměvy a úšklebky CCXCIV.
Po rynku pěkničky zas jdou, vysoké kramflíčky dlažbou klapají vesele, kroutí se zadele a já bych už zas chtěl každou!
- Počet článků 546
- Celková karma 36,52
- Průměrná čtenost 2209x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
