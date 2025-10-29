O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCVIV.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 29.10.2025 9:00

Vladimír T. Gottwald

O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.

Uštkla hloupá kobra pachatele dobra, a teď v křečích slzy roní, jaký že to vzalo pro ni nečekaný obrat.

25.10.2025 v 9:00 | Karma: 29,24 | Přečteno: 559x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O drzém králíkovi a bloudění v sobě — Úsměvy a úšklebky CCXCVII.

Bloumám v sobě a začínám tam bloudit, laji hodinám, kdy pozbyl jsem se málem, jsa bludný jako kámen anebo jako ledvina.

22.10.2025 v 9:00 | Karma: 31,73 | Přečteno: 562x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O politických figurkách a tureckém gambitu — Úsměvy a úšklebky CCXCVI.

S řádným stranickým odznakem můžeš být vhodným pěšákem v politické partii. Někteří to přežijí jen vybaveni padákem.

18.10.2025 v 9:00 | Karma: 34,15 | Přečteno: 1420x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O traumatizující přezdívce, blýskání i skalinách — Úsměvy a úšklebky CCXCV.

V údolí sní rodná víska, v dáli nad Tatrou se blýská, bory šumí po skalinách... A mne to už nedojímá, jsemť skeptický optimista.

15.10.2025 v 9:00 | Karma: 34,11 | Přečteno: 685x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kramflíčkách a nočníku — Úsměvy a úšklebky CCXCIV.

Po rynku pěkničky zas jdou, vysoké kramflíčky dlažbou klapají vesele, kroutí se zadele a já bych už zas chtěl každou!

11.10.2025 v 9:00 | Karma: 35,29 | Přečteno: 622x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 546
  • Celková karma 36,52
  • Průměrná čtenost 2209x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

