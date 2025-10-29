O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCIX.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 29.10.2025 9:00 | karma článku: 23,85 | přečteno: 289x

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 546
  • Celková karma 36,98
  • Průměrná čtenost 2209x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

