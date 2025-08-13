O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.
Vážení a milí P. T. čtenáři a přátelé,
moje znavená očka to již moc nezvládají. Kreslím už takořka po paměti, a i když na finální úpravy v počítači jsem si v zimě přikoupil velký monitor, i těch jeho dvaatřicet palců už najednou začíná být nějak málo. A tak v době, kdy bude publikovaný tenhle blog, už zřejmě budu na cestě na oční kliniku. A třeba zrovna ve chvíli, kdy tohle čtete, se mi právě pokušejí očičko porichtovat a vyštelovat (a za týden pak snad i to druhé).
Takže jestli Vás moje čmáranice aspoň občas aspoň trochu potěší a pobaví, či dokonce rozesmějí, držte mi prosím palce!
Děkuju!
vtg
Vladimír T. Gottwald
O umělé inteligenci a expertech s doktorátem — Úsměvy a úšklebky CCLXXVI.
Inteligence umělá, je nejspíš vcelku sečtělá, své verše však díkybohu dál smolím sám, dokud mohu, a radši to sám podělám.
Vladimír T. Gottwald
O strašidle a Bílé paní — Úsměvy a úšklebky CCLXXV.
Když v komnatě jsem Bílou paní v noci našel, trochu plaše mrkala na mne. – A já na ni jen čuměl jak lusk vyloupaný...
Vladimír T. Gottwald
O dírách černých a paměti prchající — Úsměvy a úšklebky CCLXXIV.
Mnémosyné je škodolibá mrcha, a čas prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá, prchá...
Vladimír T. Gottwald
O nebinárních klozetech a zrcadle na duši — Úsměvy a úšklebky CCLXXIII.
Bohužel mentální eunuši to zhusta o sobě netuší. Nikoho totiž nenapadlo vymyslet patent na zrcadlo ne na ksicht, ale i na duši.
Vladimír T. Gottwald
Laj mi, lhu-li! (pro Andulku i o kanibalech) — Úsměvy a úšklebky CCLXXII.
Anička voní levandulí, její oči mne uhranuly, a když souhvězdím něžných pih po tváři se jí úsměv mih, ztrácím se v něm. – A laj mi, lhu-li! [limerik jmeninový]
- Počet článků 524
- Celková karma 36,19
- Průměrná čtenost 2262x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené