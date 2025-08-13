O třídění odpadu flopem i jinak (a trochu o palcích) — Úsměvy a úšklebky CCLXXVII.

Udal mě ňákej slídil, že odpad špatně třídím, neb trhám víčka z petek – tím pádem prej jsem zmetek, co sabotuje Green Deal.


Vážení a milí P. T. čtenáři a přátelé,

moje znavená očka to již moc nezvládají. Kreslím už takořka po paměti, a i když na finální úpravy v počítači jsem si v zimě přikoupil velký monitor, i těch jeho dvaatřicet palců už najednou začíná být nějak málo. A tak v době, kdy bude publikovaný tenhle blog, už zřejmě budu na cestě na oční kliniku. A třeba zrovna ve chvíli, kdy tohle čtete, se mi právě pokušejí očičko porichtovat a vyštelovat (a za týden pak snad i to druhé).

Takže jestli Vás moje čmáranice aspoň občas aspoň trochu potěší a pobaví, či dokonce rozesmějí, držte mi prosím palce!

Děkuju!

vtg

Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 13.8.2025 9:00

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 524
  • Celková karma 36,19
  • Průměrná čtenost 2262x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

