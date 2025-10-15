O traumatizující přezdívce, blýskání i skalinách — Úsměvy a úšklebky CCXCV.
Vladimír T. Gottwald
O kramflíčkách a nočníku — Úsměvy a úšklebky CCXCIV.
Po rynku pěkničky zas jdou, vysoké kramflíčky dlažbou klapají vesele, kroutí se zadele a já bych už zas chtěl každou!
Vladimír T. Gottwald
O ekonomickém zázraku a balancování na římse — Úsměvy a úšklebky CCXCIII.
Už podzim prší do límce, už lautr celý bolím se, už propadám v té slotě pochmurné nejistotě a balancuji na římse.
Vladimír T. Gottwald
O konci voleb a siderickém osudu — Úsměvy a úšklebky CCXCII.
Odvoleno, čas se krátí, neúspěšní kandidáti probíraj se z opice. Usedavě štkajíce, pěstí do hlavy se mlátí.
Vladimír T. Gottwald
O supech a o polehovi — Úsměvy a úšklebky CCXCI.
Už mouchy na mě sedaj, už nejsem neposeda, už na mě doléhá, že jsem spíš poleha, a žádnej rytíř Jedi.
Vladimír T. Gottwald
O tom, jak si sami platíme vymývání mozku a slavíme mord. — Úsměvy a úšklebky CCXC.
S tím už moc nenaděláte, trochu jsme jak psychopaté. – To holt nemá národ každý, aby na oslavu vraždy pořídil si státní svátek.
- Počet článků 542
- Celková karma 37,42
- Průměrná čtenost 2218x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
