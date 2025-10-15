O traumatizující přezdívce, blýskání i skalinách — Úsměvy a úšklebky CCXCV.

V údolí sní rodná víska, v dáli nad Tatrou se blýská, bory šumí po skalinách... A mne to už nedojímá, jsemť skeptický optimista.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 15.10.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

O kramflíčkách a nočníku — Úsměvy a úšklebky CCXCIV.

Po rynku pěkničky zas jdou, vysoké kramflíčky dlažbou klapají vesele, kroutí se zadele a já bych už zas chtěl každou!

11.10.2025 v 9:00 | Karma: 28,55 | Přečteno: 452x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O ekonomickém zázraku a balancování na římse — Úsměvy a úšklebky CCXCIII.

Už podzim prší do límce, už lautr celý bolím se, už propadám v té slotě pochmurné nejistotě a balancuji na římse.

8.10.2025 v 9:00 | Karma: 31,81 | Přečteno: 516x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O konci voleb a siderickém osudu — Úsměvy a úšklebky CCXCII.

Odvoleno, čas se krátí, neúspěšní kandidáti probíraj se z opice. Usedavě štkajíce, pěstí do hlavy se mlátí.

4.10.2025 v 9:00 | Karma: 33,06 | Přečteno: 617x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O supech a o polehovi — Úsměvy a úšklebky CCXCI.

Už mouchy na mě sedaj, už nejsem neposeda, už na mě doléhá, že jsem spíš poleha, a žádnej rytíř Jedi.

1.10.2025 v 9:00 | Karma: 34,37 | Přečteno: 583x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O tom, jak si sami platíme vymývání mozku a slavíme mord. — Úsměvy a úšklebky CCXC.

S tím už moc nenaděláte, trochu jsme jak psychopaté. – To holt nemá národ každý, aby na oslavu vraždy pořídil si státní svátek.

27.9.2025 v 9:00 | Karma: 38,28 | Přečteno: 899x | Diskuse | Společnost
