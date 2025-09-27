O tom, jak si sami platíme vymývání mozku a slavíme mord. — Úsměvy a úšklebky CCXC.

S tím už moc nenaděláte, trochu jsme jak psychopaté. – To holt nemá národ každý, aby na oslavu vraždy pořídil si státní svátek.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 27.9.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Vladimír T. Gottwald

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 537
  • Celková karma 37,23
  • Průměrná čtenost 2231x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

