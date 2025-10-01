O supech a o polehovi — Úsměvy a úšklebky CCXCI.

Už mouchy na mě sedaj, už nejsem neposeda, už na mě doléhá, že jsem spíš poleha, a žádnej rytíř Jedi.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 1.10.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

