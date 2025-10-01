O supech a o polehovi — Úsměvy a úšklebky CCXCI.
Vladimír T. Gottwald
O tom, jak si sami platíme vymývání mozku a slavíme mord. — Úsměvy a úšklebky CCXC.
S tím už moc nenaděláte, trochu jsme jak psychopaté. – To holt nemá národ každý, aby na oslavu vraždy pořídil si státní svátek.
Vladimír T. Gottwald
O dezinformacích, omylech a vařených žabách — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIX.
Všeliké volební štáby opět vehementně vábí, ať věříme partajím, ačkoli z nás dělají pomalu vařené žáby.
Vladimír T. Gottwald
O agitkách volebních a duševním zdraví — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVIII.
Nevěnuj čas agitce, přivoň radši ke kytce – tím neriskneš, hochu švarný, spěšný odvoz do cvokárny v houkající sanitce.
Vladimír T. Gottwald
O loučení s létem — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVII.
S prostydlým, bolavým hřbetem, s lítostí se loučím s létem – stůjte, bozi, při mně, ať neskapu v zimě, a dočkám, že přijde květen!
Vladimír T. Gottwald
O řídkých slovech i o cílové skupině — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVI.
Už nikdy nebude všechno, jak bylo dřív, vždyť žít, to není jen přežívat jakkoliv. Jen kéž netrousím řídkou stolici, kéž svedu řídká slova neříci, píši vám, Karino! – A nevím, zda jsem živ. [reminilimerik ortenovský]
