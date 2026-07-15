Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.

Na Vltavě u Strakovky prý kotví tři minolovky. Podívat se pojedu v úterý či ve středu – prohlídka je za tři stovky.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 15.7.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.

Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.

11.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,01 | Přečteno: 1151x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O žabomyších válkách či o umění — Úsměvy a úšklebky CCCLXVI.

V časech žabomyších válek vítězství je každý dalek, jen vyplýtvá spoustu sil. – A kdo řek, že zvítězil, je jen směšný vychloubálek.

8.7.2026 v 9:00 | Karma: 36,69 | Přečteno: 1347x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O mentálním second handu a dani— Úsměvy a úšklebky CCCLXV.

Jen se svalil o víkendu s flaškou piva na válendu, už na síti sociální psal komentář rychlopalný z mentálního second handu. [z Podluží]

4.7.2026 v 9:00 | Karma: 39,48 | Přečteno: 1379x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O modlitbičce a o dotazu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIV.

Než otočím poslední stránku, ještě si špitnu do červánků o dárek, trochu pošetilý: pošli mi, Pane, trošku síly a trpělivou nymfomanku!

1.7.2026 v 9:00 | Karma: 37,24 | Přečteno: 1288x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O flétně v žitě a děsu v redakci — Úsměvy a úšklebky CCCLXIII.

Nestmívá se a nesvítá, zahoďte flétnu do žita vedle pěšinky k bezúčelnu, kudy sem táhne od Hamelnu pištící stádní elita.

27.6.2026 v 9:00 | Karma: 39,61 | Přečteno: 1172x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.
vydáno 10. července 2026

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...
7. července 2026  19:18

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...
10. července 2026  10:01

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.
11. července 2026  5:01

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...

Demolice mostu u Žďáru stopla vlaky. Na řidiče čeká provizorium a semafory

Mostní provizorium ve Žďáru bylo budováno zhruba tři týdny. Od pondělí jej...
15. července 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Po provizorním mostě musejí nyní jezdit řidiči cestující po „devatenáctce“ mezi Žďárem nad Sázavou...

U Lidic se srazily dva linkové autobusy. Sedmnáct zraněných, jedna žena vážně

Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)
15. července 2026  8:02,  aktualizováno  8:34

U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva autobusy. Při nehodě se zranilo sedmnáct lidí,...

ExaGrid byla zařazena do prestižního žebříčku MES Midmarket 100 pro rok 2026

15. července 2026  8:33

Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

15. července 2026  8:24

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 621
  • Celková karma 37,08
  • Průměrná čtenost 2064x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.