O Strakovce a o Sherwoodu — Úsměvy a úšklebky CCCLXVIII.
Vladimír T. Gottwald
O aportování a morálním majáku — Úsměvy a úšklebky CCCLXVII.
Když svá slova za jedinou pravdu máš a každou jinou myšlenku jen pohaníš, jako maják morální tyčíš se jen nad krtinou.
Vladimír T. Gottwald
O žabomyších válkách či o umění — Úsměvy a úšklebky CCCLXVI.
V časech žabomyších válek vítězství je každý dalek, jen vyplýtvá spoustu sil. – A kdo řek, že zvítězil, je jen směšný vychloubálek.
Vladimír T. Gottwald
O mentálním second handu a dani— Úsměvy a úšklebky CCCLXV.
Jen se svalil o víkendu s flaškou piva na válendu, už na síti sociální psal komentář rychlopalný z mentálního second handu. [z Podluží]
Vladimír T. Gottwald
O modlitbičce a o dotazu — Úsměvy a úšklebky CCCLXIV.
Než otočím poslední stránku, ještě si špitnu do červánků o dárek, trochu pošetilý: pošli mi, Pane, trošku síly a trpělivou nymfomanku!
Vladimír T. Gottwald
O flétně v žitě a děsu v redakci — Úsměvy a úšklebky CCCLXIII.
Nestmívá se a nesvítá, zahoďte flétnu do žita vedle pěšinky k bezúčelnu, kudy sem táhne od Hamelnu pištící stádní elita.
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Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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