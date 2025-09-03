O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.

Ve středu hulákala straka, až vzbudila se stará sova a řekla jí, ať nehuláká. A jestli ji prý vzbudí znova, když přes den spí na ořešáku, tak že dá strace do zobáku. [Týden na palouku III.]
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 3.9.2025 9:00 | karma článku: 9,78 | přečteno: 65x

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 530
  • Celková karma 35,32
  • Průměrná čtenost 2248x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

