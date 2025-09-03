O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.
Vladimír T. Gottwald
O zkažených spratcích a zlaté renetě — Úsměvy a úšklebky CCLXXXII.
Otočím v kalendáři stránku a na zahradě u altánku sním první zlatou renetu, tudíž, jestli se nepletu, prázdniny mají na kahánku.
Vladimír T. Gottwald
O kvílících přízracích a řešení bytové krize — Úsměvy a úšklebky CCLXXXI.
Za březovým hájem díra hluboká je, tam bych mohl usadit se – bydlí tam však jezevčice a chtěla by nájem.
Vladimír T. Gottwald
O politickém výcviku a létě prchajícím — Úsměvy a úšklebky CCLXXX.
Nepropadejme beznaději! Zpod triček čudlíky se směji dál, ba i slunce zasvítí, ač léto prchá do řiti. – Snad jen, kéž prchá pomaleji!
Vladimír T. Gottwald
O krutém konci frašky a o nedoslýchavém vyhazovači — Úsměvy a úšklebky CCLXXIX.
Až skončí naše fraška, vládce, jenž všechno zpackal, zas akorát dostane řád – a popravíme šaška.
Vladimír T. Gottwald
O pohádkovém čase předvolebním — Úsměvy a úšklebky CCLXXVIII.
Snad po volbách zůstane nám rozumu zbytek zachován, anžto tyhle volby jsou v systému dolby a pohádky zní ze všech stran.
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
