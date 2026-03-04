O srabovi a bledulích — Úsměvy a úšklebky CCCXXX.
Vladimír T. Gottwald
O celebritách a dně duše — Úsměvy a úšklebky CCCXXIX.
Mám v sobě soumrak, šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně, zdá se jako bych byl na dně. – Jenže už jsem spíš pode dnem.
Vladimír T. Gottwald
O vychytralosti a tajemném svátku — Úsměvy a úšklebky CCCXXVIII.
Hoj Vítězný únore, ty tajemný svátku, co dobrého přinesl jsi komu na památku? Hospodáři kriminál, politiku smyčku... – Kdo si na to vzpomene, může vrhnout tyčku. [z Ohlasů písní erbenovských]
Vladimír T. Gottwald
O dezolátech, lepševicích i demokratech — Úsměvy a úšklebky CCCXXVII.
Svářeli se na ulici s dezoláty lepševici – zaslech jsem z dáli, kterak si láli (jsouce trochu na palici).
Vladimír T. Gottwald
O namlácené hubě a marném hledání — Úsměvy a úšklebky CCCXXVI.
Milionkrát jsem narazil a namlátil si hubu. Dej mi však, Pane, trochu sil, a zas do toho pudu.
Vladimír T. Gottwald
O předjaří a otevřených vstupech — Úsměvy a úšklebky CCCXXV.
V předjaří prý v našich krajích dědci zhusta umírají. Kéž i letos podaří se mi přežít předjaří! – Zbytek si snad řeknem v máji.
