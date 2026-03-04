O srabovi a bledulích — Úsměvy a úšklebky CCCXXX.

Dneska jsem v dobrém rozmaru, když pod okny mi v chorálu tak jak v roky minulé sněženky a bledule zas prozpěvují o jaru.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 4.3.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Vladimír T. Gottwald

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 582
  • Celková karma 36,58
  • Průměrná čtenost 2120x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

