O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.

Krutý je den, když šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně. – Jestli včera byl jsem na dně, tak dneska už jsem pode dnem.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 15.11.2025 9:00 | karma článku: 15,41 | přečteno: 126x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.

Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.

12.11.2025 v 9:00 | Karma: 28,52 | Přečteno: 438x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.

Ten, kdo má v hlavě pastinák, uvěří snadno novinám a kdečeho se chytí na sociálních sítích. – Šťasten, kdo svede zblbnout sám!

8.11.2025 v 9:00 | Karma: 31,98 | Přečteno: 601x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.

Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]

5.11.2025 v 9:00 | Karma: 32,67 | Přečteno: 593x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.

Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...

1.11.2025 v 9:00 | Karma: 33,56 | Přečteno: 604x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCIX.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...

29.10.2025 v 9:00 | Karma: 35,21 | Přečteno: 551x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 551
  • Celková karma 36,23
  • Průměrná čtenost 2195x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

