O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.
Vladimír T. Gottwald
O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.
Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.
Vladimír T. Gottwald
O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.
Ten, kdo má v hlavě pastinák, uvěří snadno novinám a kdečeho se chytí na sociálních sítích. – Šťasten, kdo svede zblbnout sám!
Vladimír T. Gottwald
O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.
Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]
Vladimír T. Gottwald
O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.
Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...
Vladimír T. Gottwald
O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCIX.
Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
S Dukou se loučí prezidenti i herci. Byl bojovník za pravdu, ocenil Graubner
Přímý přenos V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu loučí s...
Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům
Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům...
Trump se pustil do své bývalé oblíbenkyně. Ta ho viní, že brání Epsteinovým spisům
Americký prezident Donald Trump oznámil, že přestává podporovat konzervativní republikánskou...
Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na...
Stavební pozemek 664 m2 v Praze 5 - Slivenec.
K Homolce, Praha 5 - Slivenec
4 990 000 Kč
- Počet článků 551
- Celková karma 36,23
- Průměrná čtenost 2195x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené