O špačkovi, skřivanovi a jiných ftácích — Úsměvy a úšklebky CCCV.
Vladimír T. Gottwald
O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.
Krutý je den, když šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně. – Jestli včera byl jsem na dně, tak dneska už jsem pode dnem.
Vladimír T. Gottwald
O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.
Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.
Vladimír T. Gottwald
O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.
Ten, kdo má v hlavě pastinák, uvěří snadno novinám a kdečeho se chytí na sociálních sítích. – Šťasten, kdo svede zblbnout sám!
Vladimír T. Gottwald
O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.
Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]
Vladimír T. Gottwald
O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.
Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...
- Počet článků 552
- Celková karma 37,01
- Průměrná čtenost 2193x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
