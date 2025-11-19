O špačkovi, skřivanovi a jiných ftácích — Úsměvy a úšklebky CCCV.

Špaček a skřivan při neděli v podvečer mladé vyváděli. Pak povečeřeli pár brouků a hvízdali si vesele – a pak skončila neděle a s ní i týden na palouku. [Týden na palouku IV.]
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 19.11.2025 9:00

Vladimír T. Gottwald

O špatném dni a dobré radě — Úsměvy a úšklebky CCCIV.

Krutý je den, když šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně. – Jestli včera byl jsem na dně, tak dneska už jsem pode dnem.

Vladimír T. Gottwald

O aeronautech a politické korektnosti — Úsměvy a úšklebky CCCIII.

Skonalo září, umřel říjen, na babím létě Linyphie poslední letí k zimě – teď stůjte, bozi, při mně, jinak snad jara nedožijem.

Vladimír T. Gottwald

O míronoších a heteronomním zblbnutí — Úsměvy a úšklebky CCCII.

Ten, kdo má v hlavě pastinák, uvěří snadno novinám a kdečeho se chytí na sociálních sítích. – Šťasten, kdo svede zblbnout sám!

Vladimír T. Gottwald

O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.

Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]

Vladimír T. Gottwald

O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.

Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...

Vladimír T. Gottwald

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

