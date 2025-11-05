O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.
Vladimír T. Gottwald
O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.
Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...
Vladimír T. Gottwald
O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCIX.
Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...
Vladimír T. Gottwald
O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.
Uštkla hloupá kobra pachatele dobra, a teď v křečích slzy roní, jaký že to vzalo pro ni nečekaný obrat.
Vladimír T. Gottwald
O drzém králíkovi a bloudění v sobě — Úsměvy a úšklebky CCXCVII.
Bloumám v sobě a začínám tam bloudit, laji hodinám, kdy pozbyl jsem se málem, jsa bludný jako kámen anebo jako ledvina.
Vladimír T. Gottwald
O politických figurkách a tureckém gambitu — Úsměvy a úšklebky CCXCVI.
S řádným stranickým odznakem můžeš být vhodným pěšákem v politické partii. Někteří to přežijí jen vybaveni padákem.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Klimatická žaloba se stížností u Ústavního soudu neuspěla. „Nečinnost vlády“ není nezákonná
Stížností spolku Klimatická žaloba se po letech soudních peripetií zabýval i Ústavní soud. Ve...
Olda udá kohokoliv. Samir Hauser se v klipu o zrádcích ostře opřel do Klempíře
Zpěvák Samir Hauser, frontman kapely Vanessa, vydal svůj první protestsong. Skladba se jmenuje...
Házet hlasy SPD je jako vyhodit hlas do koše, citoval šéf lidovců Babiše
Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu....
Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně jedenáct lidí
Nejméně jedenáct lidí zemřelo a dalších třicet pět utrpělo zranění při požáru, který v úterý večer...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 548
- Celková karma 36,21
- Průměrná čtenost 2203x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené