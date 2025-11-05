O sousedech a moralistních kýčích — Úsměvy a úšklebky CCCI.

Pokud mne se týče, moralistní kýče račte si strčiti, vážení, do řiti, případně do jinam! [limerik s rýmovou pointou cudně utajenou]
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 5.11.2025 9:00 | karma článku: 8,58 | přečteno: 69x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O plivníkovi a zvrhlé paní nadlesní — Úsměvy a úšklebky CCC.

Zvrhlá paní nadlesní měla tělo noblesní a myšlenky hříšné, neuměla říct ne – bývalo mi dobře s ní...

1.11.2025 v 9:00 | Karma: 27,62 | Přečteno: 488x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O údolí snů a hmyzích náturách — Úsměvy a úšklebky CCXCIX.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...

29.10.2025 v 9:00 | Karma: 31,03 | Přečteno: 456x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O hloupé kobře a paradoxech doby — Úsměvy a úšklebky CCXCVIII.

Uštkla hloupá kobra pachatele dobra, a teď v křečích slzy roní, jaký že to vzalo pro ni nečekaný obrat.

25.10.2025 v 9:00 | Karma: 33,14 | Přečteno: 648x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O drzém králíkovi a bloudění v sobě — Úsměvy a úšklebky CCXCVII.

Bloumám v sobě a začínám tam bloudit, laji hodinám, kdy pozbyl jsem se málem, jsa bludný jako kámen anebo jako ledvina.

22.10.2025 v 9:00 | Karma: 34,56 | Přečteno: 629x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O politických figurkách a tureckém gambitu — Úsměvy a úšklebky CCXCVI.

S řádným stranickým odznakem můžeš být vhodným pěšákem v politické partii. Někteří to přežijí jen vybaveni padákem.

18.10.2025 v 9:00 | Karma: 36,25 | Přečteno: 1480x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

29. října 2025

Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...

Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Rychlé šípy
vydáno 29. října 2025

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

28. října 2025

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

29. října 2025  9:47

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...

Klimatická žaloba se stížností u Ústavního soudu neuspěla. „Nečinnost vlády“ není nezákonná

5. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  10:18

Stížností spolku Klimatická žaloba se po letech soudních peripetií zabýval i Ústavní soud. Ve...

Olda udá kohokoliv. Samir Hauser se v klipu o zrádcích ostře opřel do Klempíře

5. listopadu 2025  10:15

Zpěvák Samir Hauser, frontman kapely Vanessa, vydal svůj první protestsong. Skladba se jmenuje...

Házet hlasy SPD je jako vyhodit hlas do koše, citoval šéf lidovců Babiše

5. listopadu 2025,  aktualizováno  10:15

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu....

Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně jedenáct lidí

5. listopadu 2025  1:11,  aktualizováno  10:13

Nejméně jedenáct lidí zemřelo a dalších třicet pět utrpělo zranění při požáru, který v úterý večer...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 548
  • Celková karma 36,21
  • Průměrná čtenost 2203x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.