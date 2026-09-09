O smrti Vochomůrky a o metalu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIV.
Vladimír T. Gottwald
O venčení a nabídka pro krásku — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXIII.
Krásko, stvořil bych skvostné básně, nemít mozek tak odkrven, tak pojďte se mít chvilku krásně, a pomozte těm básním ven!
Vladimír T. Gottwald
O kampani & verše pro Adélu — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXII.
Až růže postel postelou, verše ti chci psát na tělo tuší i duší, do rána, a pak, až budeš popsaná, tak si tě přečtu, Adélo.
Vladimír T. Gottwald
O erotickém loudění a kůzlátkách — Úsměvy a úšklebky CCCLXXXI.
Jistý stařík od Humpolce loudil sex na lehké holce, a tak jí hrál na city, až mu dala z charity. – Načež skončil na patolce.
Vladimír T. Gottwald
O kopané a politické kampani — Úsměvy a úšklebky CCCLXXX.
Už v tom zase plaveme, zas zní kydy plamenné, a tak se ptám, kam, páni, cílíte tou kampaní? – Na mě fakt ne, na mě ne!
Vladimír T. Gottwald
O trpělivosti, mráčcích a rezedě — Úsměvy a úšklebky CCCLXXIX.
Jak housata za sebou po obloze mráčky jdou a vánek u meze zavoněl mi reze- dou.
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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