O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.
Vladimír T. Gottwald
O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.
Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.
Vladimír T. Gottwald
O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.
Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.
Vladimír T. Gottwald
O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.
Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.
Vladimír T. Gottwald
O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.
Vladimír T. Gottwald
Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
O Silvestru táhnem zpít se, bohapustě chlemtajíce, zmatlati se dokonale... – Vrátíme se na Tři krále, popřípadě na Hromnice.
