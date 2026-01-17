O smiřování fanatiků a dobrém europánu — Úsměvy a úšklebky CCCXVII.

Okolo lesa pole lán, hoj jede dobrý europán, možná mi jede pro dotace, možná zavádět regulace... – A kupodivu nejásám. (reminilimerik erbenovský)
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 17.1.2026 9:00 | karma článku: 13,60 | přečteno: 117x

Vladimír T. Gottwald

O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.

Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.

14.1.2026 v 9:00 | Karma: 29,43 | Přečteno: 568x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.

Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.

10.1.2026 v 9:00 | Karma: 34,47 | Přečteno: 592x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.

Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.

7.1.2026 v 9:00 | Karma: 33,81 | Přečteno: 542x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.

Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.

3.1.2026 v 9:00 | Karma: 34,95 | Přečteno: 557x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.

O Silvestru táhnem zpít se, bohapustě chlemtajíce, zmatlati se dokonale... – Vrátíme se na Tři krále, popřípadě na Hromnice.

31.12.2025 v 9:00 | Karma: 35,51 | Přečteno: 550x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 570
  • Celková karma 34,58
  • Průměrná čtenost 2147x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

