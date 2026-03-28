O šmajdání pod jabloní a o DPH — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVII.
Vladimír T. Gottwald
O nejlepším příteli a o řesti — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVI.
Blíží-li se svátky přesnic, obtížno je zůstat řestným – když s jarem pod tričky vypučí čudlíčky, i trenky jsou nám dost těsný.
Vladimír T. Gottwald
O dezolátovi, bledulích a tlačence — Úsměvy a úšklebky CCCXXXV.
Dáma, jež přišla se přitulit, dostala ode mne bleduli a petrklíč a sněženku. – A jako zákusek tlačenku s octem a chlebem a cibulí.
Vladimír T. Gottwald
O sasankách a samohaně — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIV.
Když sasanky se vyrojily, vkleče, s úsměvem pošetilým, zjišťuju, že jsem ještě živ – dík, Pane, žes byl milostiv, a snad budeš i za rok (jsi-li)!
Vladimír T. Gottwald
O Jasáncích a nechráněném styku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIII.
Je to jak infekce, a ať chceš či nechceš, Jasánkové všech zemí dál nás krmí frázemi. – Satirik se chechce.
Vladimír T. Gottwald
O svobodě a vysílání televizním — Úsměvy a úšklebky CCCXXXII.
Kdysi jistí vyvrhelé natáčeli Tele Tele. Dnes už je svět zcela jiný, za takové prasečiny hnali by je do pryč.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
