O službě veřejnosti a o promarněných tužbách — Úsměvy a úšklebky CDVI.
Vladimír T. Gottwald
O čvachtavém symbolu doby a o vrhu kyticí — Úsměvy a úšklebky CDV.
Stalo se populárním hobby navršit bahna do zásoby a plácat zvony z toho bláta. – Když na nich pak odbíjí pátá, čvachtá to jako symbol doby.
Vladimír T. Gottwald
O fiskální politice, parazitech a žurnalistice — Úsměvy a úšklebky CDIV.
Hledíce dost ustaraně tušíme už, co se stane, když ministři šílení lítaj nízko nad zemí. – Nejspíš zase stoupnou daně.“
Vladimír T. Gottwald
O nenaplněné tužbě a o jedné late-night show — Úsměvy a úšklebky CDIII.
Toužil jsem kdysi po Markýtce, leč zhrzen odešel jsem zpít se; kořalky matlal dohromady, problil se Riegrovými sady, a pak se probral na záchytce.
Vladimír T. Gottwald
O vyznání půvabně vyvinuté dámě a o trofejích — Úsměvy a úšklebky CDII.
Dívám se ti na ně hypnotizovaně a neskromně podvědomě zaobluji dlaně.
Vladimír T. Gottwald
O prognostické mouše a ftácich depresácích — Úsměvy a úšklebky CDI.
Mozkovna zarůstá mi plísní, depresí hejno se v ní tísní, nenechaj myslet ani spát... Už z toho blbnu na kvadrát! – Tak jen se z toho nepotřísnit!
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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