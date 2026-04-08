O službách a begoniích — Úsměvy a úšklebky CCCXL.
Vladimír T. Gottwald
O satiře a dobách svízelných — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIX.
Nedokvašen a nedohněten, neviditelný v mimosvětě bezrozměrném a bezčasém, jsa hluchý, tápu za hlasem jara, přivolávaje květen.
Vladimír T. Gottwald
O kontroverzní gratulaci a zvrhlém princi — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVIII.
Ač měl zprvu v ruce botu, vsadil pak princ na jistotu; namísto hledání Popelky odešel obcovat modelky. – A botu zahodil k plotu.
Vladimír T. Gottwald
O šmajdání pod jabloní a o DPH — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVII.
Šmajdám tu jarem pod jabloní, hnáty mě bolí a vzduch voní, bůhvíkam dojdu dříve než pojdu – mapu jsem zahodil už vloni.
Vladimír T. Gottwald
O nejlepším příteli a o řesti — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVI.
Blíží-li se svátky přesnic, obtížno je zůstat řestným – když s jarem pod tričky vypučí čudlíčky, i trenky jsou nám dost těsný.
Vladimír T. Gottwald
O dezolátovi, bledulích a tlačence — Úsměvy a úšklebky CCCXXXV.
Dáma, jež přišla se přitulit, dostala ode mne bleduli a petrklíč a sněženku. – A jako zákusek tlačenku s octem a chlebem a cibulí.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?
Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá...
Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci
Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly...
Elektrotechnická kontraktační výstava Volty Expo 2026 už příští měsíc v Praze
Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou
Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se...
Spartafest spojí hvězdy sportu i hudby. Patronem fotbalové zóny bude Michal Horňák
Dvoudenní akce, kde se potká celá sparťanská rodina – fanoušci, sportovci, děti i rodiče, bývalé...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
