O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.
Vladimír T. Gottwald
O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.
Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.
Vladimír T. Gottwald
O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.
Vladimír T. Gottwald
Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
O Silvestru táhnem zpít se, bohapustě chlemtajíce, zmatlati se dokonale... – Vrátíme se na Tři krále, popřípadě na Hromnice.
Vladimír T. Gottwald
František Zborník (In honorem amici!) — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Báječnému kamarádovi a kolegovi komediantovi Františku Zborníkovi by právě dneska bylo rovných pětasedmdesát. Namísto kostrbatých veršíků svých tu proto tentokrát ocituji sloku jednoho z jeho songů:
Vladimír T. Gottwald
O listovním tajemství a nákupech ve slevě — Úsměvy a úšklebky CCCX.
„Místo žebra jsem kus ruky dát měl – možná obě dvě,“ dumal Adam o Evě, „takhle byla ve slevě, ale taky bez záruky:“
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Kožené opasky z dílny živnostnice z Ústecka má v šatníku i prezident Pavel
Živnostnice Petra Valešová z Chuderova na Ústecku vyrábí kožené výrobky včetně věcí na míru. Dva...
Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo na nejmírnější první stupeň z pěti
Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo na první, nejmírnější stupeň z pětidílné stupnice. Na...
Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikoval uvázlý kamion, kolona se rozjíždí
Dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Ostravu zablokoval v sobotu ráno kvůli kluzkému povrchu...
Napečeno od Janči. Z kanceláře zběhla do světa domácího pečiva, dortů a dezertů
Méně cukru = více chuti. Té skutečné, autentické, bez chemie a zbytečných přísad. Takové heslo razí...
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 568
- Celková karma 34,21
- Průměrná čtenost 2151x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené