O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.

Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 10.1.2026 9:00 | karma článku: 13,52 | přečteno: 89x

Další články autora

Vladimír T. Gottwald

O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.

Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.

7.1.2026 v 9:00 | Karma: 27,82 | Přečteno: 423x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.

Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.

3.1.2026 v 9:00 | Karma: 30,44 | Přečteno: 462x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.

O Silvestru táhnem zpít se, bohapustě chlemtajíce, zmatlati se dokonale... – Vrátíme se na Tři krále, popřípadě na Hromnice.

31.12.2025 v 9:00 | Karma: 31,61 | Přečteno: 468x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

František Zborník (In honorem amici!) — Úsměvy a úšklebky CCCXI.

Báječnému kamarádovi a kolegovi komediantovi Františku Zborníkovi by právě dneska bylo rovných pětasedmdesát. Namísto kostrbatých veršíků svých tu proto tentokrát ocituji sloku jednoho z jeho songů:

27.12.2025 v 9:00 | Karma: 34,77 | Přečteno: 654x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O listovním tajemství a nákupech ve slevě — Úsměvy a úšklebky CCCX.

„Místo žebra jsem kus ruky dát měl – možná obě dvě,“ dumal Adam o Evě, „takhle byla ve slevě, ale taky bez záruky:“

24.12.2025 v 9:00 | Karma: 35,94 | Přečteno: 753x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 7. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Kožené opasky z dílny živnostnice z Ústecka má v šatníku i prezident Pavel

KoĹľenĂ© opasky z dĂ­lny Ĺľivnostnice z Ăšstecka mĂˇ v ĹˇatnĂ­ku i prezident Pavel
10. ledna 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Živnostnice Petra Valešová z Chuderova na Ústecku vyrábí kožené výrobky včetně věcí na míru. Dva...

Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo na nejmírnější první stupeň z pěti

ilustrační snímek
10. ledna 2026  8:36,  aktualizováno  8:36

Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo na první, nejmírnější stupeň z pětidílné stupnice. Na...

Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikoval uvázlý kamion, kolona se rozjíždí

Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikuje uvízlý kamion, tvoří se kolony....
10. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:14

Dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Ostravu zablokoval v sobotu ráno kvůli kluzkému povrchu...

Napečeno od Janči. Z kanceláře zběhla do světa domácího pečiva, dortů a dezertů

Ač Jana Blahová vystudovala zemědělský obor, v němž pak i pracovala, nakonec...
10. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Méně cukru = více chuti. Té skutečné, autentické, bez chemie a zbytečných přísad. Takové heslo razí...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 568
  • Celková karma 34,21
  • Průměrná čtenost 2151x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.