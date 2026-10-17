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O signifikantní volební prognóze a kanalizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCV.

Vladimír T. Gottwald VIP
Jak dopadnou volby, zeptal jsem se ondy věhlasného mudrce. On mlčel, jen uprd se, a tak zas vím houby.
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 17.10.2026 9:00 | karma článku: 10,10 | přečteno: 66x
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Celková karma 37,68
  • Průměrná čtenost 2079x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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