O signifikantní volební prognóze a kanalizaci — Úsměvy a úšklebky CCCXCV.
Vladimír T. Gottwald
O zarputilých politikářích a prozíravých ufonech — Úsměvy a úšklebky CCCXCIV.
Permanentně burcující, zarputilí politici, ledva vyjdou zpoza plenty, zas metají exkrementy. – Možná chytli úplavici.
Vladimír T. Gottwald
O zvonech z bláta a o agilních samohoničích — Úsměvy a úšklebky CCCXCIII.
Agitátor každodobý horlivě se přizpůsobí, ruče plácá zvony k bláta. – Když na nich odčvachtá pátá, zní to jako symbol doby.
Vladimír T. Gottwald
O politických zombiích, hlásných troubách a o vidlích — Úsměvy a úšklebky CCCXCII.
Tristní je potkat dobu, kdy zloba stíhá zlobu, vřískají hlásné trouby a politické zombie zas vylézají z hrobů.
Vladimír T. Gottwald
O polykajících strýčcích a perspektivách vývoje — Úsměvy a úšklebky CCCXCI.
Strýček Bohumil z Peček polykal jenom meče. To strýček Evald z Davle polykal i své šavle – k radosti uklízeček.
Vladimír T. Gottwald
O politické upřímnosti a akrostich pro hnidopichy — Úsměvy a úšklebky CCCXC.
Pokud moje akrostichy iritují hnidopichy, často jenom řeknu si: už je snad číst nemusí – stejně nezůstanu tichým.
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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