O sasankách a samohaně — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIV.
Vladimír T. Gottwald
O Jasáncích a nechráněném styku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIII.
Je to jak infekce, a ať chceš či nechceš, Jasánkové všech zemí dál nás krmí frázemi. – Satirik se chechce.
Vladimír T. Gottwald
O svobodě a vysílání televizním — Úsměvy a úšklebky CCCXXXII.
Kdysi jistí vyvrhelé natáčeli Tele Tele. Dnes už je svět zcela jiný, za takové prasečiny hnali by je do pryč.
Vladimír T. Gottwald
O rychlosti a stesku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXI.
Břečtivo je mi světě a každej křížek na hřbetě tíží jak pytel s uhlím, záda mám chladem ztuhlý a vyju steskem po létě...
Vladimír T. Gottwald
O srabovi a bledulích — Úsměvy a úšklebky CCCXXX.
Dneska jsem v dobrém rozmaru, když pod okny mi v chorálu tak jak v roky minulé sněženky a bledule zas prozpěvují o jaru.
Vladimír T. Gottwald
O celebritách a dně duše — Úsměvy a úšklebky CCCXXIX.
Mám v sobě soumrak, šeredně duše řve děsem a v bedně mozek vynechává zrádně, zdá se jako bych byl na dně. – Jenže už jsem spíš pode dnem.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Lanovka na Sněžku je v jarní odstávce, pojede jen o víkendech a svátcích
Provoz kabinové lanovky na Sněžku je od pondělí 16. března omezený kvůli pravidelné jarní údržbě....
Nový územní plán umožní Hradci zlepšit dopravu i přestavět staré továrny
Do značné míry zamrzlý rozvoj Hradce Králové dostal po 26 letech podstatný impuls. V pátek 13....
Napojování staré dálnice u Olomouce přinese dva měsíce objížděk, skončí v květnu
Napojení zbytku staré dálnice D35 u Olomouce na krajskou silnici u Křelova-Břuchotína bude znamenat...
Právo rodiče na pobyt s dítětem v nemocnici není absolutní, potvrdil ÚS
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost matky, která nesměla přenocovat u syna na jednotce intenzivní...
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 587
- Celková karma 36,59
- Průměrná čtenost 2108x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
