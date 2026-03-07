O rychlosti a stesku — Úsměvy a úšklebky CCCXXXI.

Břečtivo je mi světě a každej křížek na hřbetě tíží jak pytel s uhlím, záda mám chladem ztuhlý a vyju steskem po létě...
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 7.3.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Vladimír T. Gottwald

Vladimír T. Gottwald

  • Počet článků 583
  • Celková karma 36,82
  • Průměrná čtenost 2118x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

