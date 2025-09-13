O řídkých slovech i o cílové skupině — Úsměvy a úšklebky CCLXXXVI.

Už nikdy nebude všechno, jak bylo dřív, vždyť žít, to není jen přežívat jakkoliv. Jen kéž netrousím řídkou stolici, kéž svedu řídká slova neříci, píši vám, Karino! – A nevím, zda jsem živ. [reminilimerik ortenovský]
Autor: Vladimír T. Gottwald | sobota 13.9.2025 9:00 | karma článku: 11,17 | přečteno: 97x

O dopisu premiérovi a kmetovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXV.

Vrásčím, plešatím a duřím, haraší mi na cimbuří, i tak si však hodlám tvrdě dál z kdečeho tvořit řiť, radši než se chmuřit. [limerik ponarozeninový]

10.9.2025 v 9:00 | Karma: 29,38 | Přečteno: 467x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O Bambulovi a Troubulovi, rorýsovi a drozdech — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIV.

Ve čtvrtek sledovali drozdi, jak rychle lítaj rorýsi, až rorýs – moula jakýsi – naletěl u myslivny do zdi. Drozdi dál klidně hoví si, rorýs se možná trochu zpozdí. [Týden na palouku IV.]

6.9.2025 v 9:00 | Karma: 33,89 | Přečteno: 614x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O strace, sově, slepicích a tchořovi — Úsměvy a úšklebky CCLXXXIII.

Ve středu hulákala straka, až vzbudila se stará sova a řekla jí, ať nehuláká. A jestli ji prý vzbudí znova, když přes den spí na ořešáku, tak že dá strace do zobáku. [Týden na palouku III.]

3.9.2025 v 9:00 | Karma: 34,71 | Přečteno: 685x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O zkažených spratcích a zlaté renetě — Úsměvy a úšklebky CCLXXXII.

Otočím v kalendáři stránku a na zahradě u altánku sním první zlatou renetu, tudíž, jestli se nepletu, prázdniny mají na kahánku.

30.8.2025 v 9:00 | Karma: 38,08 | Přečteno: 1836x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O kvílících přízracích a řešení bytové krize — Úsměvy a úšklebky CCLXXXI.

Za březovým hájem díra hluboká je, tam bych mohl usadit se – bydlí tam však jezevčice a chtěla by nájem.

27.8.2025 v 9:00 | Karma: 36,48 | Přečteno: 655x | Diskuse | Společnost
Vladimír T. Gottwald VIP

  • Počet článků 533
  • Celková karma 35,59
  • Průměrná čtenost 2240x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

