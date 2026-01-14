O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.

Příliš nemluv, to je risk! – Věz, že politický zisk spíše mívá, kdo jen kývá a poslušně drží pysk.
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 14.1.2026 9:00 | karma článku: 8,44 | přečteno: 81x

Vladimír T. Gottwald

