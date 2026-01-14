O pyscích i pyscích — Úsměvy a úšklebky CCCXVI.
Vladimír T. Gottwald
O sklerotických měsíčcích a bílé nadílce — Úsměvy a úšklebky CCCXV.
Až teď, po svátcích pokoje, najednou nasněženo je. A takový fůry napadaly shůry, až malý lidi kaděj vestoje.
Vladimír T. Gottwald
O metamorálním deliriu a masožroutském zelinářství — Úsměvy a úšklebky CCCXIV.
Okázale si ruce myjem, jak nepokradem, nezabijem, a Bůh se chechtá potají, kterak se masa opájí metamorálním deliriem.
Vladimír T. Gottwald
O přáních a šetřivosti — Úsměvy a úšklebky CCCXIII.
Mnohý skrblík už na to přišel, že na ledasčem ušetřit se může, a má to nadosah – a to, zač platí v novinách, zadarmo najde v klozetmíse.
Vladimír T. Gottwald
Směle a radostně do roku 2026! — Úsměvy a úšklebky CCCXII.
O Silvestru táhnem zpít se, bohapustě chlemtajíce, zmatlati se dokonale... – Vrátíme se na Tři krále, popřípadě na Hromnice.
Vladimír T. Gottwald
František Zborník (In honorem amici!) — Úsměvy a úšklebky CCCXI.
Báječnému kamarádovi a kolegovi komediantovi Františku Zborníkovi by právě dneska bylo rovných pětasedmdesát. Namísto kostrbatých veršíků svých tu proto tentokrát ocituji sloku jednoho z jeho songů:
- Počet článků 569
- Celková karma 34,38
- Průměrná čtenost 2149x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
