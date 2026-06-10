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O prudě a o grilování — Úsměvy a úšklebky CCCLVIII.

Fakt nemám rád prudu! Dokud tady budu, buďme radši veselí! Prudit bychom neměli, nebo budem v čudu!
Autor: Vladimír T. Gottwald | středa 10.6.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

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Vladimír T. Gottwald

O Klicperovi a snech pod nohama — Úsměvy a úšklebky CCCLVII.

Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...

6.6.2026 v 9:00 | Karma: 37,34 | Přečteno: 1164x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O bezvýznamnosti a bipolaritě — Úsměvy a úšklebky CCCLVI.

Když jsem jel s mánií do Příbramě, cítil jsem se cestou přenáramně jako král na plese. Přišla však deprese, a já se vracel jak s lejnem v tlamě.

3.6.2026 v 9:00 | Karma: 40,30 | Přečteno: 1201x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O parazitech a temném dunění — Úsměvy a úšklebky CCCLV.

Od mediálního paskvilu prchl jsem do svého azylu, a pak zněly z kadibudky teskné songy Jardy Hutky a temné dunění v tom stylu.

30.5.2026 v 9:00 | Karma: 39,08 | Přečteno: 1227x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O hrdinství a majitelích pravdy — Úsměvy a úšklebky CCCLIV.

Číst si pravdy majitele v tisku bývá neveselé. – Žurnalisty v našich krajích múzy příliš nelíbají, a spíš kopou do zadele.

27.5.2026 v 9:00 | Karma: 37,61 | Přečteno: 1282x | Diskuse | Společnost

Vladimír T. Gottwald

O vůni šácholanů a o smíření — Úsměvy a úšklebky CCCLIII.

Až probudí se starý buk a zešeří se vprostřed luk, budou vonět šácholany, a mě žádný nezachrání, ani Bůh ani svatý Nepomuk! (reminilimerik nezvalovský)

23.5.2026 v 9:00 | Karma: 35,02 | Přečteno: 1435x | Diskuse | Společnost
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Vladimír T. Gottwald VIP

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  • Celková karma 38,85
  • Průměrná čtenost 2077x
 

  Cynický romantik
  a skeptický optimista.

Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.

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