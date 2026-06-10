O prudě a o grilování — Úsměvy a úšklebky CCCLVIII.
Vladimír T. Gottwald
O Klicperovi a snech pod nohama — Úsměvy a úšklebky CCCLVII.
Svým údolím snů náměsíčně bloumávám a sny hrdopyšné mi pod nohama už jen křupou, když hledám dům se střechou žlutou a splav a stráň a plané višně...
Vladimír T. Gottwald
O bezvýznamnosti a bipolaritě — Úsměvy a úšklebky CCCLVI.
Když jsem jel s mánií do Příbramě, cítil jsem se cestou přenáramně jako král na plese. Přišla však deprese, a já se vracel jak s lejnem v tlamě.
Vladimír T. Gottwald
O parazitech a temném dunění — Úsměvy a úšklebky CCCLV.
Od mediálního paskvilu prchl jsem do svého azylu, a pak zněly z kadibudky teskné songy Jardy Hutky a temné dunění v tom stylu.
Vladimír T. Gottwald
O hrdinství a majitelích pravdy — Úsměvy a úšklebky CCCLIV.
Číst si pravdy majitele v tisku bývá neveselé. – Žurnalisty v našich krajích múzy příliš nelíbají, a spíš kopou do zadele.
Vladimír T. Gottwald
O vůni šácholanů a o smíření — Úsměvy a úšklebky CCCLIII.
Až probudí se starý buk a zešeří se vprostřed luk, budou vonět šácholany, a mě žádný nezachrání, ani Bůh ani svatý Nepomuk! (reminilimerik nezvalovský)
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Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
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