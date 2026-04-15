O prozíravosti a juchání — Úsměvy a úšklebky CCCXLII.
Vladimír T. Gottwald
O magorech i magoristech — Úsměvy a úšklebky CCCXLI.
Život není jednotvárný, rozličné nám dává rány a průsšvihy přinese. – Tak teď zimní deprese střídají deprese jarní.
Vladimír T. Gottwald
O službách a begoniích — Úsměvy a úšklebky CCCXL.
Hulvátství, vztek, hysterie... – internet zas zlobou žije. Bohudík či želbohu u toho být nemohu; dneska sázím begonie.
Vladimír T. Gottwald
O satiře a dobách svízelných — Úsměvy a úšklebky CCCXXXIX.
Nedokvašen a nedohněten, neviditelný v mimosvětě bezrozměrném a bezčasém, jsa hluchý, tápu za hlasem jara, přivolávaje květen.
Vladimír T. Gottwald
O kontroverzní gratulaci a zvrhlém princi — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVIII.
Ač měl zprvu v ruce botu, vsadil pak princ na jistotu; namísto hledání Popelky odešel obcovat modelky. – A botu zahodil k plotu.
Vladimír T. Gottwald
O šmajdání pod jabloní a o DPH — Úsměvy a úšklebky CCCXXXVII.
Šmajdám tu jarem pod jabloní, hnáty mě bolí a vzduch voní, bůhvíkam dojdu, dříve než pojdu – mapu jsem zahodil už vloni.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Snaha o odvolání Doksanského. Nemá v hokejovém klubu co pohledávat, zaznělo
Poslanec Denis Doksanský (ANO) bude muset s největší pravděpodobností nedobrovolně opustit post v...
Centropol má energie zajištěné a drží ceny navzdory napětí na trzích
Místo kina bude parkoviště. Na bourané budově se objevil obří vzkaz primátorovi
Na místeckém sídlišti Riviéra bourají už téměř dvacet let nefunkční kino Petra Bezruče....
Vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce policie odložila. Pachatel zemřel
Krajští kriminalisté odložili vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce na Jablonecku z loňského...
- Počet článků 595
- Celková karma 37,84
- Průměrná čtenost 2092x
Cynický romantik
a skeptický optimista.
Sarkastický čmáral, psavec a veršotepec, komediant a představitel mnohých persón, najmě lidských trosek, magorů. zlosynů, bezdomovců, padouchů a rozličných hovad.
Seznam rubrik
- Čmáranice
- Slovem vázaným
- Slovem nevázaným
- Blogy synkretické ;o)
- Fotoblogy
- Pranostiky pro III. milenium
- Plky, kydy a nápady scestné
- Osobní
- Nezařazené